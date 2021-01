Fürth.Unbekannte haben in der Zeit zwischen Sonntag und Montag versucht, in ein unbewohntes Haus in der Denkmalstraße in Fürth einzudringen. Wie die Polizei berichtete, wurde der Einbruchsversuch am Montagnachmittag entdeckt. Die Einbrecher beschädigten die Eingangstür und ein Fenster. Den Schaden beziffert die Polizei auf 300 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Heppenheim (Tel.: 06252 / 7060) zu melden.

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 26.01.2021