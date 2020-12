Eindrucksvolles Grabmal von Junker Hans

Junker Hans III. von und zu Rodenstein © Mittenhuber

Reichelsheim.Eines der qualitätvollsten Ritterdenkmäler Deutschlands ist das Grabdenkmal von Junker Hans III. von und zu Rodenstein in der evangelischen Kirche in Fränkisch-Crumbach. Besonders ausdrucksvoll ist sein Antlitz, das der Bildhauer, Hans Eseler der Ältere genannt von Amorbach, nach einer Totenmaske des Verstorbenen in Stein gemeißelt hat. Die Maske wurde in Rom gefertigt, denn der 82 Jahre alte Ritter verstarb im Jahr 1500 während einer Wallfahrt in der Heiligen Stadt und liegt auf dem Campo Santo Teutonico begraben, dem Deutschen Friedhof in Rom.

Im Kampf und im Turnier bedeckte und schützte sein nach vorne geschobener Schallerhelm zusammen mit einer Barthaube das Gesicht vollständig. Der Augenschlitz im Helm gewährleistete die notwendige Sicht.

Das faltenreiche und markante Antlitz von Junker Hans mit der charakteristischen Nase und den zusammengepressten Lippen war eines der ersten vorzüglichen Porträts in der deutschen Bildhauerkunst. Allerdings blickt der Ritter in der Kirche inzwischen den Betrachter mit leeren Augen an, denn die mit Farbe hervorgehobenen Pupillen sind im Lauf der Jahrhunderte verblasst. Für unsere Abbildung wurden die Augen mit Pupillen versehen, um das Gesicht lebendiger wirken zu lassen.

Der verstorbene Ritter lebt weiter in der Sage vom geisterhaften Zug zwischen den Burgen Schnellerts und Rodenstein. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 08.12.2020