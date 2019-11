Eine Chance für kleine Instrumente

Winterkasten.Beim Odenwälder Kleinkunstverein Doguggschde ist die fünfköpfige Folkband Patchfolk bereits bestens bekannt. Erneut hatten die Musiker jetzt einen Auftritt in Winterkasten im Rahmen der Reihe Folk in de Werdschafd. Der Name Patchfolk ist Programm. Dass die Gruppe eine etablierte Fangemeinschaft hat, ist selbstverständlich.

Die Bandmitglieder sind Michael Haufe (Mandoline, Gitarre, Bouzouki und Banjo) , Jochen Scheuermann (Bass), Jens Schabacker (Gitarre, Ukulele, Flöte, Sänger), Stefan Hampele (Fiddle, Gitarre, Gesang) sowie Dietmar Hammen (Bodhran, Schlagzeug).

Patchfolk ist bekannt für modern arrangierten Mix traditioneller und moderner Songs. In dem fast dreistündigen Programm in Winterkasten ließen die fünf Musiker dies entsprechend einfließen. Zu jedem Stück gab es eine kleine Geschichte, Witziges und Informationen zum Hintergrund der Stücke. Schnell zog Patchfolk sein Publikum in den Bann. Dazu trugen Bemerkungen bei, wie: „Wir geben auch kleinen Instrumenten eine Chance.“

Harmonium aus der Seitenstraße

Die Band startete mit „Music for a Found Harmonium“. Dieses Harmonium wurde während der ersten Japan-Tour der Gruppe Penguin Café Orchestra in einer Nebenstraße von Kyoto gefunden und gab die Idee zum Stück. Außer einem Lied der Celtic Woman hatte Patchfolk auch „Muiñeiras“ im Repertoire. Das ist eine traditionelle Tanz- und Musikrichtung in Galizien, die sich durch ausdrucksstarkes und lebhaftes Tempo auszeichnet.

Doch auch Nachdenkliches hörten die Gäste wie „Days of 49“, bei dem es um den Goldrausch, die Geldgier und ihre Folgen geht.

Der Folk ist zwar in Irland angesiedelt, doch die Einwanderer nahmen ihn mit und exportierten ihn quasi. Die Bandbreite an Tanzmelodien, Traditionals und modernen Songs brachten viel Abwechslung in das fast dreistündige Konzert. Viel Abwechslung und Können bewiesen die Musiker ebenso mit einer ganzen Reihe von Instrumenten: Von Gitarre und Mandoline über Flöte bis zum Schlagzeug, der Bodhran und Percussions reichte die Bandbreite. Auch ein Kontrabass, den Jochen Scheuermann spielt, ist fester Teil des Programms.

Musikalischer Flickenteppich

Die Gäste genossen fröhliche wie auch eher traurige und besinnlichere Stücke aus ganz verschiedenen Regionen. Die vor acht Jahren gegründete Band war von Anfang an von der irischen Musik begeistert. Trotz allem standen die Bandmitglieder immer auch für andere Richtungen offen, so lange es „handgemachte“ und damit ehrliche Folk-Musik ist, wie sie sagen.

Die Musiker feilen dabei an ihren Arrangements so lange, bis es „Patchfolk-Musik“ ist. Dabei fließen auch Elemente von Rock und Jazz mit ein.

Der Name „Patchfolk“ steht nicht nur für raffinierte Stücke, er steht ebenfalls für gute Laune, Begeisterung durch und durch und für eine große Bandbreite an Titeln und Instrumenten. Die Band legt Wert auf Authentizität und ist nicht für Showeffekte zu haben. Demnächst soll die zweite CD der fünf Musiker erscheinen.

Die Bandmitglieder stammen alle aus der Rhein-Neckar-Region und erhielten viel Applaus. Bei ihrem Konzert in Winterkasten bewiesen sie, dass sie geschickt Einflüsse aus anderen Musikstilen und Gegenden in die gespielten Stücke einbauen können, eben „gepatcht“.

Der musikalische „Flickenteppich“ der Gruppe sowie die mit viel Charme und Witz moderierten Passagen begeisterten die Fans von der ersten bis zur letzten Minute. Eine Zugabe war damit selbstverständlich.

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 23.11.2019