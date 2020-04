Eine der letzten Zeitzeuginnen des Holocaust

Reichelsheim.Die Georg-August-Zinn-Schule (GAZ) Reichelsheim trauert um Ruth L. David, die am 6. April, kurz nach ihrem 91. Geburtstag, verstorben ist. David sei eine der letzten Zeitzeugen des Holocaust gewesen, wie die Schule in einem Nachruf schreibt.

Mit neun Jahren erlebte sie die Pogromnacht in ihrem Heimatdorf Fränkisch-Crumbach, als die Nationalsozialisten in ihr Haus eindrangen, die Familienmitglieder schwer misshandelten und das Haus der Familie verwüsteten.

Ruth L. Davids Vater und ein älterer Bruder wurden in das Konzentrationslager Buchenwald gebracht. 1939 gelang es ihren Eltern, Ruth zusammen mit ihrer Schwester Hannah im Zuge der Rettungsaktion „Kindertransporte“ nach England zu schicken. Dort war sie in Sicherheit vor dem Naziterror.

Während sie die schwierigen Jahre als Kind allein in England verbrachte, wurden ihre Eltern 1942 in Auschwitz von den Nazis ermordet. Erst nach vielen Jahren vermochte Ruth L. David wieder in ihre alte Heimat zurückzukehren. Auf Einladung der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung las sie in Schulen und bei Abendveranstaltungen aus ihrem Buch „Ein Kind unserer Zeit“ und stand Jugendlichen als Zeitzeugin des Holocaust für deren Fragen zur Verfügung.

Im Gespräch mit den Schülern

Viele Ehrungen wurden ihr zuteil, darunter das Bundesverdienstkreuz für ihren „außergewöhnlichen Einsatz bei der Aufarbeitung des Holocaust“. Sie erhielt es im Jahr 2012.

Ruth L. David war seit vielen Jahren regelmäßiger Gast an der Georg-August-Zinn-Schule Reichelsheim. Auf Einladung der Lehrerin Jutta Mussong-Löffler las sie aus ihrem Buch und kam ins Gespräch mit den Schülern.

Wie sie selbst einmal sagte, schätzte sie sich glücklich, an der GAZ stets auf junge Menschen zu treffen, die nach den Gesprächen mit ihr immer wieder betonten, wie wichtig es sei, die Erinnerung wach zu halten und sich dafür einzusetzen, dass sich die grausamen Ereignisse der Nazi-Zeit nie wieder wiederholen dürfen.

Ruth L. David war nicht nur eine der letzten Zeitzeugen des Holocaust, sondern auch eine der beeindruckendsten Persönlichkeiten der heutigen Zeit und eine Mahnerin für eine friedliche Welt.

„Wir sind sehr dankbar für ihr jahrelanges Engagement. Ruth L. David hat das pädagogische und historische Wirken unserer Schule entscheidend mitgeprägt. Wir denken an sie und werden sie nicht vergessen“, heißt es in einer Mitteilung der Zinn-Schule. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 14.04.2020