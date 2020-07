Eine Eisenbahn durchs „herrliche Wiesenthal“

Weschnitztal.Die Weschnitztalbahn hat Geburtstag. „Gestern“, so meldete der Weinheimer Anzeiger am 30. Juni 1895, „fand die landespolizeiliche Abnahme der Weschnitzthal-Bahn statt“. Die Eröffnung der lange und grenzüberschreitend diskutierten Bahnverbindung zwischen Bergstraße und Odenwald war dann am 1. Juli 1895.

Über die Jungfernfahrt berichtete die Lokalzeitung: „In einem eleganten Zuge

...