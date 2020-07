Eine Schulabschlussfeier wie im Autokino

Fürth.Ein Auto nach dem anderen fährt auf das Gelände, Ordner in Warnwesten weisen den Fahrern die Stellplätze zu. Dicht an dicht und in mehreren Reihen ausgerichtet stehen die Fahrzeuge am Ende da. Die Szenerie erinnert stark an ein Autokino – und ist doch die Kulisse für eine völlig andere Sache: 118 Schulabgänger der Heinrich-Böll-Schule (HBS) in Fürth haben in diesem Rahmen ihre Zeugnisse

...