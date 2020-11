Eine Ulme erinnert an Friedrich Roth

Seidenbuch.Eine Ulme ist zu Ehren von Friedrich Roth vom Seidenbucher Ortsbeirat am „Glasofen“ eingepflanzt worden. Friedrich Roth war bis zu seinem Tod im Juli diesen Jahres Mitglied im Ortsbeirat, 2006 erhielt er den Titel „Ehrenortsbeirat“. Da sein großes Interesse an der Natur und besonders auch an Bäumen bekannt war, waren sich die Mitglieder des Gremiums und Ortsvorsteher Jochen Terporten schnell einig: „Wir pflanzen eine Ulme für Friedrich“. Da die beste Pflanzzeit der Herbst ist, wurde das Projekt nun umgesetzt.

Nächtliche Reparaturen

„Wir vermissen ihn“, so Ortsvorsteher Terporten in seiner Ansprache zur Pflanzung des Baumes: „Elektromeister Friedrich Roth war ein Allround-Talent“. Das wissen nicht nur die Mitglieder des Ortsbeirates, sondern auch alle Seidenbucher und Bürger aus den Nachbarortschaften. Hilfsbereit war Roth, stets bereit, nach einem defekten elektrischen Gerät zu schauen. Reparaturen von Waschmaschinen selbst nach 22 Uhr werden einigen Menschen in Erinnerung bleiben.

Etwas wegzuwerfen war für Roth nur die allerletzte Lösung – Recycling wurde von ihm schon lange großgeschrieben, bevor es heute in Mode kam.

Mit Ideenreichtum und Erfindergeist (nicht umsonst wurde er bei den Seidenbucher Bürgern auch Daniel Düsentrieb bezeichnet, nach dem Erfinder in den Disney-Comics) hauchte Friedrich Roth so manchen scheinbar hoffnungslosen Fall wieder Leben ein.

Leidenschaft für Wassermühlen

Für die Stadt Lindenfels war er am Bau der Hackschnitzel-Heizanlage im Schwimmbad und der Installation der Wärme-Absorber-Anlage beteiligt. Von der Heizanlage profitiert heute nicht nur das Lindenfelser Schwimmbad, sondern auch öffentliche Liegenschaften wie die Carl-Orff-Schule sowie die evangelische Kindertagesstätte Baur-de-Betaz. Auch das Albert-Schweitzer-Haus am Almenweg wird damit beheizt.

Eine Leidenschaft von Friedrich Roth waren historische Wassermühlen. Etliche davon, die meisten weit außerhalb der Grenzen von Lindenfels hinaus, restaurierte er und brachte sie wieder zum Laufen. Spannend konnte er erzählen, wie ein Mühlrad wiederhergestellt und in Betrieb gesetzt wird.

Da er in einem landwirtschaftlichen Betrieb aufgewachsen war, war ihm schon von frühester Jugend das Arbeiten mit verschiedenen Materialien vertraut. So fügte sich sein Wissen über das Schmiedehandwerk, über den Umgang mit Holz und die Elektrotechnik zu einem Stück zusammen. Dieses zum Wohl vieler Mühlen, die ansonsten wohl dem Verfall preisgegeben worden wären.

Neben seiner vielfältigen beruflichen Tätigkeit engagierte sich Friedrich Roth auch für die Bürger von Seidenbuch. Über 40 Jahre war er Mitglied im Ortsbeirat, dieses bis zu seinem Tod im Sommer. Dabei hat er sich jederzeit für die Gestaltung des Ortes miteingesetzt. Bekannt war sein Interesse an der Geschichte des Ortes und der Natur.

Als vor einigen Jahren ein Ulmensterben auch den Bäumen am Glasofen zusetzte, plädierte Roth dafür, dort neue Bäume zu pflanzen. Der Glasofen, der sich in der Nähe des Sportplatzes befindet, erinnert an die Geschichte von Seidenbuch als Ort der Glasherstellung. Nun wurde ihm zu Ehren ein neuer Baum dort eingepflanzt.

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 27.11.2020