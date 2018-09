Eine Werkzeugkiste für schwierige Situationen

Lindenfels.Einen mehrwöchigen Kurs mit dem Titel „Werkzeugkiste für das Leben“ bietet die Winterkästerin Bhavani Gehrisch ab dem kommenden Dienstag, 25. September, für Jugendliche an. Der Lehrgang ist in der Hebammenpraxis „Mutterschoß“ in der Burgstraße 6 in Lindenfels.

Angeboten wird dabei das Kennenlernen unterschiedlicher „Werkzeuge“ für den Umgang mit schwierigen, herausfordernden Situationen, heißt es in einer Ankündigung. Aktuelle Themen der Jugendlichen sollen aufgeschlüsselt und ihnen dabei geholfen werden, ihre persönlichen Stärken und Ziele zu entdecken.

Zu den Kursinhalten gehören Meditation in Entspannung, zahlreiche praktische Übungen, und einfach erklärte Theorie. Sie verfüge über zwölf Jahre Arbeitserfahrung mit Jugendlichen sowie Erfahrung mit „vielfältig wohltuenden und gesundheitsfördernden Praktiken“, schreibt die Kursleiterin Bhavani Gehrisch.

Der Kurs soll jeweils dienstags – außer am 30. Oktober – in der Zeit von 16 bis 18 Uhr in der Praxis „Mutterschoß“ stattfinden. Im Januar soll ein weiterer Lehrgang zum gleichen Thema angeboten werden. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 20.09.2018