Eingriffe in die Natur sollen „gefühlvoll“ ablaufen

Lindenfels.Er sei überzeugt von dem, was er tue, sagt Dirk Dins (Archivbild: Lotz), Revierförster in Lautertal und Lindenfels, angesprochen auf die Kritik der Waldschutz-Initiative Fight for Forest Odenwald, die Forstwirtschaft, die er betreibe, zerstöre das Ökosystem und verwandele den Wald in eine Holzplantage. Tatsächlich gehe es bei seiner Arbeit auch darum, im Auftrag der Waldbesitzer – ob privat oder öffentlich – den Wald so zu bewirtschaften, dass mit seinem Holz Profite erzielt werden können, „Mir ist klar, dass ich in die Natur eingreife“, sagt Dins. Er habe jedoch den Ehrgeiz, dies so „gefühlvoll wie möglich“ zu tun, betont er im Gespräch mit dieser Zeitung.

Seit bald 30 Jahren sei er Förster in Lindenfels, er kenne den Wald gut. Den Vorwürfen des Aktivisten Hakan Günder stimmt der Förster nur in kleinen Teilen zu. Richtig sei etwa, dass der Boden, auf dem Erntemaschinen und Rückezüge für den Abtransport des Holzes fahren, so verdichtet wird, dass dort für sehr lange Zeit keine Bäume mehr wachsen können. Aus diesem Grund dürften die Maschinen auch nur auf eigens dafür ausgewiesenen Pfaden, sogenannten Rückegassen, unterwegs sein.

Es stimme auch, dass gefällte Baumstämme gegen noch stehende stoßen und sie dabei verletzen können, wenn Mitarbeiter externer Unternehmen sie mit Kränen in die Gassen ziehen. „Daran müssen wir arbeiten“, räumt er ein.

Wechsel zu Pferden problematisch

Einem Wechsel von Maschinen zu Rückepferden, wie ihn die Waldschützer vorschlagen, will Dins keine Absage erteilen, er sieht ihn aber skeptisch. Bevor er nach Lindenfels kam, habe er in Nordhessen mit Pferden gearbeitet. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie einen tonnenschweren Baum ziehen können“, sagt er. Die Topographie des Odenwalds mit seinem steinigen Boden mache es nicht leichter. „In einigen Bereichen des Waldes wäre es mit Pferden möglich, in anderen nicht“, sagt er. Allerdings sei er, ebenso wie beim Einsatz der Maschinen, auf externe Dienstleister angewiesen. Werde der Holzeinschlag mit beiden Methoden betrieben, sei die Frage, ob es sich für die jeweiligen Anbieter rentiert, für die Menge an Holz, die sie schlagen sollen, extra mit Menschen, Material oder auch Tieren anzureisen.

Wütend machen den Förster die Darstellungen, nach denen Kahlschläge nicht Folge von Stürmen sind, sondern von Menschenhand verantwortet wurden, um Profit zu erwirtschaften. Dins erinnert an einen schweren Sturm im Jahr 2014, der die Löcher in den Wald bei Winterkasten gerissen habe, die Günder als Beispiel für eine unökologische Forstwirtschaft anführt. „Es war eine Heidenarbeit, das umgerissene Holz zu ordnen“, sagt er. 17 Privatwaldbesitzer seien betroffen gewesen.

Dass dort heute, wie von Günder bemerkt, keine Schneise, sondern große, rundliche Lichtungen zu sehen sind, erkläre sich dadurch, dass sich die Freiflächen nach Stürmen fortwährend vergrößerten. Die Bäume an den Rändern würden nicht mehr von ihren Artgenossen vor dem Wind geschützt, knickten um oder müssten gefällt werden.

Oft regten sich Waldfreunde auch auf, wenn er am Rand zur Bebauung marode Bäume fälle, die sonst auf Häuser stürzen könnten. Für verkauftes Brennholz, das geschlagen, aber nicht abgeholt werde, könne er nichts. Abnehmern, die Holz liegenließen, verkaufe er kein weiteres.

Dins bestätigt, dass er versucht, den Anteil am Nadelholz zu erhöhen, von jetzt 21 auf etwa 30 Prozent. Es gebe auch die künstlichen Monokulturen mit kerzengeraden Bäumen, an denen sich die Waldschützer stören. Diese machten aber einen kleinen Teil des Waldes aus. Die vielkritisierte Douglasie sieht Dins ebenfalls entspannt. Sie werde nur in kleinem Ausmaß gepflanzt. kbw

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 01.02.2019