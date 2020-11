Einschränkungen bei der Bücherwelt

Rimbach.Wegen der Corona-Pandemie öffnet die Rimbacher Bücherwelt im eingeschränkten Modus.

Sonntags ist sie wie bisher mit begrenztem Zutritt von 10.15 Uhr bis 12.15 Uhr geöffnet. Dienstags und mittwochs ist nur noch kontaktlose Ausleihe zum Schutz der älteren Mitarbeiterinnen möglich. Es können zwar Medien zurückgegeben werden, die ausgeliehen werden kann aber nur auf Vorbestellung.

Vorbestellungen sind möglich per eOpac-Katalog, online, per Mail, während der Ausleihzeiten per Telefon oder per Zettel im Briefkasten. Die Vorbestellung sollte sechs Tage vor gewünschtem Abholungstermin vorliegen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 07.11.2020