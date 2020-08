Einschulung an zwei Tagen

Lindenfels.Die Einschulung der 40 neuen Erstklässler wird in der kommenden Woche über zwei Tage verteilt erfolgen – nicht, wie im BA berichtet, vollständig am Dienstag. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.

Um das Risiko von Corona-Infektionen zu senken, werden die Klassen in Gruppen unterteilt. Am Dienstag, 18. August, wird die erste Gruppe der Klasse 1b ab 9 Uhr und die zweite Gruppe ab 11 Uhr begrüßt werden. Die Sprachintensivklasse wird ebenfalls am Dienstag um 9 Uhr starten, aber in einem anderen Gebäude. Am Mittwoch, 19. August, wird die Klasse 1a begrüßt, wieder eine Gruppe um 9, die andere um 11 Uhr. red

