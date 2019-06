Eisenbahnfreunde präsentieren Loks

Hammelbach.Wie bereits in den vergangenen Jahren wirken die Eisenbahnfreunde Hammelbach auch 2019 am Donnerstag, 20. Juni wieder am Hammelbacher Straßenmarkt mit. Die Vereinsräume im Schultheißenhaus in der Schulstraße werden an diesem Tag von 11 bis 18 Uhr geöffnet sein. Die Besucher erwartet ein ganz neues Bild der Räume und der Modelleisenbahnanlagen.

Besonderer Höhepunkt wird jedoch die Vorführung der wieder betriebsfähigen über 70 Jahre alten Märklin-Spur-0-Anlage sein. Dafür wurde die seit Jahren brachliegende Anlage überarbeitet und zwei Lokomotiven eines Vereinsmitglieds komplett überholt.

Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. An den Vereinsabenden, die immer am ersten Mittwoch ungerader Monate ab 18 Uhr und am ersten Samstag gerade Monate ab 17 Uhr stattfinden, haben die Mitglieder fleißig an den Modelleisenbahnanlagen gebaut. Auch Nichtmitglieder sind zu den Bauabenden eingeladen. Der Hammelbacher Straßenmarkt mit seinen vielen weiteren Attraktionen ist wie jedes Jahr einen Besuch wert. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 17.06.2019