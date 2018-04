Anzeige

LINDENFELS.Anlass zum Feiern gab es in dieser Woche in der Lindenfelser Senioren-Residenz Parkhöhe: Elfriede Hechler wurde dort 90 Jahre alt. Geboren in Kummerow, lebte sie später zunächst in Nordhorn nahe der niederländischen Grenze, wo sie als Kindererzieherin arbeitete. Nachdem sie ihren Mann kennenlernte, zog sie nach Elmshausen. Ein Sohn, zwei Enkel und drei Urenkel gehören zur Familie. / thz