Elfriede Laudenbach feierte ihren 90. Geburtstag

Schlierbach.Herzlichen Glückwunsch und alles Gute, hieß in Schlierbach bei Elfriede Laudenbach, geborene Fendrich. Sie feierte ihren 90. Geburtstag und genoss das Miteinander mit ihren Gästen, unter denen auch Bürgermeister Michael Helbig war. Helbig gratulierte im Namen der Stadt und auch persönlich und überreichte ein Geburtstagsschreiben.

Elfriede Laudenbach lebt noch heute in ihrem Elternhaus. Zufrieden schaut sie auf die Jahrzehnte ihres Lebens zurück. In Schlierbach ist sie zur Schule gegangen, anschließend absolvierte sie ein Pflicht-Landjahr auf dem Bauernhof Hübner im Dorf. Später folgte in Lindenfels eine Ausbildung als Verkäuferin im Lebensmittelgeschäft Hunsicker. Die Berufsschule war in Bensheim. Mehrere Jahre arbeitete Laudenbach dann in dem Geschäft, ehe sie in den Betrieb ihrer Familie nach Schlierbach wechselte, der Sattlerabreiten ausführte und Matratzen fertigte. Als Matratzen-Manufaktur gibt es den Betrieb heute noch.

In den Räumen des Unternehmens führte Elfriede Laudenbach zudem bis vor zwei Jahren einen Zeitschriften- und Schreibwarenladen, den sie selbst aufgebaut hatte. Zur Familie gehören Tochter und Sohn – beide sind verheiratet –, drei Enkel und zwei Urenkel. Mit viel Interesse nimmt Elfriede Laudenbach immer noch am Geschehen in ihrer Heimat und an der Weltpolitik teil, Zeitung und Fernsehen sind dabei ihre Tore zur Welt. thz

© Bergsträßer Anzeiger, Sonntag, 01.03.2020