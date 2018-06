Elisabeth Kröll feierte 97. Geburtstag

Anzeige

Sie lernte den Polizisten Rolf Kröll aus Mülheim an der Ruhr kennen. Im Zweiten Weltkrieg geriet er in amerikanische Kriegsgefangenschaft. Elisabeth Kröll erinnert sich noch heute, wie sehr sie gezittert hat, dass er gesund entlassen wird. Nach dem Krieg lebte sie mit ihrem Mann in Ostwestfalen-Lippe, in Sandebeck, das seit 1970 zur Gemeinde Steinheim gehört. „Dort hatten wir eine Dienstwohnung der Polizei zur Verfügung“, erzählte das Geburtstagskind. Elisabeth Kröll kümmerte sich um das Telefon, während ihr Ehemann Rolf mit seinem Polizeihund auf Streife durchs Dorf ging.

Zur Dienstwohnung gehörte ein großer Garten, den ihr Mann liebevoll pflegte. Ebenso pflegte er die Freundschaft zum örtlichen Förster und dessen Familie. Elisabeth Kröll kümmerte sich um die Kinder der Försters-Familie, eigene Kinder hat sie keine.

Die beiden hatten ihren Spaß mit der Lipper Landbevölkerung. Elisabeth Kröll erinnert sich noch gut an die Bauersfrau, bei der sie immer die Milch kaufte. Oft waren ihre Nichten und Neffen aus Ellenbach zu Besuch in Sandebeck.

Später wechselte ihr Ehemann zur Polizei in Heppenheim. Das Ehepaar baute ein Haus in Ellenbach.

An ihrem 97. Geburtstag freute Elisabeth Kröll sich auf Kaffee und Kuchen am Nachmittag. Ihre Angehörigen feierten mit ihr im Seniorenheim, in dem Kröll seit April in einem hellen Eckzimmer wohnt. Zuvor hatte sie sich das Heim mit Nichten und Neffen angeschaut und dann entschieden: „Hier bleibe ich.“

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 09.06.2018