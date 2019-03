Empfang für Isolde Rohnstock

Lindenfels.Morgen (Sonntag) feiert die evangelische Kirchengemeinde in Lindenfels mit einem Festgottesdienst ein Jubiläum: Die Leiterin der evangelischen Kindertagesstätte Baur de Betaz, Isolde Rohnstock, ist seit 40 Jahren im Dienst. Am 13. März 1978 begann Rohnstock ihre Arbeit als Erzieherin des evangelischen Kindergartens in Lindenfels. 1985 übernahm sie in Nachfolge von Frau Marianne Haller die Leitung der Kita – zunächst befristet, seit 1986 unbefristet. Seit dieser Zeit prägt Isolde Rohnstock den evangelischen Kindergarten.

Sie trug die umfassende Renovierung des Gebäudes sowie die Öffnung für Kinder unter drei Jahren mit und erarbeitete mit dem pädagogischen Team und Vertretern der evangelischen Gemeinde als Träger die Konzeption der Kita. Die evangelische Orientierung liegt Isolde Rohnstock ebenso am Herzen wie die Inklusion behinderter oder fremdsprachiger Kinder. Ein gutes Miteinander von Kita-Team, Kirchenvorstand, Kommune und Eltern ist ihr von Anfang an ebenso wichtig gewesen wie die achtsame und wertschätzende Arbeit mit allen ihr anvertrauten Kindern.

Im Festgottesdienst morgen ab 10 Uhr in der evangelischen Kirche bedankt sich die Gemeinde bei Isolde Rohnstock für ihre kompetente und auch andere begeisternde Mitarbeit und wünscht ihr Gottes Segen für die Zeit, die vor ihr liegt.

Im Anschluss an den Gottesdienst sind alle Gottesdienstbesucher zu einem Sektempfang in der Kirche eingeladen.

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 23.03.2019