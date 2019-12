Engagierter Heimatforscher wurde 80

Lindenfels.Ob als Heimatforscher, Journalist, Pilzexperte, Biologe und Pädagoge: Auf jedem dieser Felder hat Peter W. Sattler seit Jahrzehnten viel für seine Heimat getan. Der Mossautaler wurde jetzt 80 Jahre alt.

In Langen geboren, kam der Jubilar schon in Kindesjahres nach Unter-Mossau. Als Oberschüler besuchte Sattler die Martin-Luther-Schule in Rimbach und die Gymnasien in Michelstadt und

...