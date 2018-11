Engpässe, aber kein Wassernotstand

Odenwald.Auch der Odenwald leidet unter der seit Monaten anhaltenden Trockenheit. Die Hoffnung, dass der Herbst endlich den gerade in der Landwirtschaft ersehnten üppigen Regen bringt, hat sich bislang bis auf wenige Ausnahmen nicht erfüllt. Dank des vergangenen regenintensiven Winters hat es in den Gemeinden in der Region jedoch noch keine größeren Probleme bei der Versorgung mit Frischwasser gegeben.

...