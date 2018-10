„Erfolg der AfD macht Angst“

Lindenfels.Nach dem schlechten Abschneiden der CDU bei der hessischen Landtagswahl sieht deren Lindenfelser Vorsitzender, Udo Pfeil, dringenden Handlungsbedarf. „Die Volksparteien müssen sich mit den Bedürfnissen der Menschen befassen. Dabei dürfen sie unbequemen Themen nicht aus dem Weg gehen“, sagte er am Tag nach der Wahl. Dies müsse zwar auch auf kommunaler Ebene erfolgen. Gefordert sei aber vor allem die große Politik. „Es reicht nicht, nur auf die AfD zu schimpfen. Man muss jetzt auch Programme liefern“, betonte er.

Gerade seine Partei hat in Lindenfels schwere Verluste erlitten. „Wir sind immer noch stärkste Kraft. Man muss nicht unbedingt sagen, dass wir verloren haben. Aber gewonnen haben wir auf keinen Fall“, sagte Pfeil.

Der Vorsitzende der Lindenfelser SPD, Joachim Terporten, zeigte sich wenig überrascht von den Stimmenverlusten seiner Partei. Der Erfolg seines als unabhängiger Kandidat angetretenen Parteigenossen Michael Helbig mache deutlich, dass eine verlässliche Politik honoriert werden könnte. Dies müssten die Vertreter der Bundespolitik wieder verinnerlichen.

Grüne schwächer als im Schnitt

Jochen Ruoff von den Grünen sprach von einem „ordentlichen Ergebnis“ für seine Partei. Dass sie in Lindenfels weniger Stimmenanteile holten als im landesweiten Durchschnitt, führt er auf spezifische Gegebenheiten vor Ort zurück – von denen teilweise auch die AfD profitiert habe.

Keine Sechs vor dem Komma

Deren Erstarken, gerade auch in der Burgstadt, mache ihr „Angst vor der Zukunft“, bekannte Inge Morckel von der FDP. Als einen Punkt, welcher der AfD viele Lindenfelser Wähler in die Arme getrieben haben könnte, betrachtet sie, dass die Flüchtlinge, die in der Kommune untergebracht sind, kaum über die Ortsteile verteilt , sondern fast alle in der Kernstadt konzentriert seien. Dort hatte die AfD eines ihrer stärksten Ergebnisse in Lindenfels erzielt.

Mit dem Ergebnis der FDP auf Landesebene zeigte sich Morckel zufrieden. Ein Wermutstropfen ist, dass die Liberalen in der Burgstadt etwas darunter liegen. „Das hat mich schon enttäuscht. Ich hätte etwas mehr erwartet. Eine Sechs vor dem Komma wäre schön gewesen“, sagte sie.

Das Wahlergebnis müsse den traditionellen Parteien zu denken geben“, sagte Alexander Strohmenger von der Listenverbindung LWG/CDU. Die schlechte Infrastruktur in vielen Bereichen, die er immer wieder vor Augen geführt bekomme, bringe ihn ins Grübeln, sagte er. Viele Menschen gingen nicht mehr wählen, weil sie Angst hätten, ihr Kreuz an der falschen Stelle zu machen. Andere wählten Parteien wie die AfD, um ihre Unzufriedenheit mit den Verhältnissen zu signalisieren. kbw

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 30.10.2018