Ergebnis steht nun fest

Lindenfels.Das Ergebnis der Lindenfelser Bürgermeisterwahl vom Sonntag, 28. Oktober, ist nun bestätigt. Das hat der Wahlausschuss unter der Leitung von Heike Bauer gestern Abend festgestellt. Einwände zum Resultat oder dem Wahlablauf hätten dem Ausschuss nicht vorgelegen, sagte Bauer.

Von 4065 Wahlberechtigten hatten 2609 an der Wahl teilgenommen. Einziger Kandidat war der Amtsinhaber Michael Helbig. Die Wähler konnten bei der Frage, ob er auch in den nächsten sechs Jahren Bürgermeister sein soll, mit Ja oder Nein stimmen. Ersteres taten 85,5 Prozent der Wähler, Letzteres 14,5 Prozent. Vermutlich, weil am selben Tag die hessische Landtagswahl stattfand, war die Beteiligung für eine Wahl mit nur einem Kandidaten vergleichsweise hoch.

Das Ergebnis wird im Laufe der Woche amtlich bekanntgegeben. Bis zwei Wochen danach kann Widerspruch eingelegt werden. In seiner nächsten Sitzung, am Donnerstag, 13. Dezember, muss das Stadtparlament noch die Gültigkeit beschließen. Vor dem Antritt seiner zweiten Amtszeit muss Helbig noch einmal einen Eid ablegen. Die jetzige Amtszeit endet im April 2019. kbw

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 07.11.2018