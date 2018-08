Anzeige

Gadernheim.„Die Bezeichnung „heißester Punkt im Kalten Krieg“ allerdings ist irreführend“, heißt es bei der Internet-Enzyklopädie Wikipedia in der Beschreibung von Point Alpha, dem ehemaligen Beobachtungsposten der US Army an der deutsch-deutschen Grenze. Der Autor war garantiert nicht unter den Teilnehmern des gemeinsamen Tagesausflugs des Gadernheimer Odenwaldklubs mit dem Gesangverein Harmonie.

Die hätten dem Prädikat sicher zugestimmt, wenn auch der Kalte Krieg längst vorbei ist. Bei brütender Hitze wusste man jedes Fleckchen Schatten und die Kühle des klimatisierten Reisebusses zu schätzen.

Vom Point Alpha an der Grenze zwischen Hessen und Thüringen aus beobachteten die Amerikaner einst den Osten, als Deutschland noch in Bundesrepublik und DDR aufgeteilt war. Es war der erste (daher Alpha) errichtete Beobachtungsposten, da man an dieser Stelle, der sogenannten „Fulda Gap“ (Fuldaer Lücke) einen Angriff des Warschauer Paktes befürchtete.