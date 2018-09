Erntedank-Gottesdienst in Winterkasten

Winterkasten.In ihrer Reihe von Gottesdiensten an ungewöhnlichen Orten feiert die evangelische Kirchengemeinde Winterkasten in diesem Jahr das Erntedankfest in einem der ortsansässigen Handwerksbetriebe. Auf dem Betriebsgelände der Firma Hofmann (Gumpener-Kreuz-Straße 8) ist die Feier morgen (Sonntag) ab 10.30 Uhr.

Analog zum Ort werden Gedanken zum Wert der Arbeit von Menschen im Mittelpunkt stehen. Auch arbeiten können und arbeiten dürfen seien des Dankens wert und brächten Ertrag und Ernte, so Pfarrer Sebastian Hesselmann.

Mitgestalten werden den Gottesdienst der Männergesangverein Liederkranz Winterkasten unter der Leitung von Jürgen Martini sowie der Kindergarten Winterkasten. Die Kinder haben sich Gedanken über Berufe gemacht und werden die Erntedanksuppe gekocht haben, die im Anschluss an den Gottesdienst angeboten wird. Dazu gibt es Würstchen, Kaffee und Kuchen. Bei schlechtem Wetter ist der Gottesdienst in der Halle der Firma. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 22.09.2018