Eröffnung des Jubiläumsjahrs beim Tennis-Club

Reichenbach.Auch wenn es den Tennis-Club Lautertal (TCL) bereits seit 1986 gibt, das Jahr 1989 spielt eine besondere Rolle in der Vereinsgeschichte: Vor 30 Jahren wurde die Fertigstellung der eigenen Anlage mit drei Kunstrasenplätzen an der Lautertalhalle gefeiert. Im Gegensatz zu Vereinen mit Sandplätzen kann man beim TCL bereits im März mit dem Spielbetrieb beginnen. Jetzt starteten die Mitglieder in die neue Saison. Am 22. Juni soll das Jubiläum der Anlage gemeinsam mit dem Sommerfest ab 15 Uhr gefeiert werden. tn/Bild: Neu

