Erste Wanderung des neuen Jahres

Lindenfels.Der Odenwaldklub Lindenfels startet mit seiner ersten Wanderung von Lindenfels über Fürth nach Erlenbach morgen (Sonntag) in das neue Wanderjahr. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr am Löwenbrunnen in Lindenfels.

Gruppe 1 wandert am Kappwald vorbei auf dem Kunstwanderweg über die Linsenschüssel und den Gänsberg zum Staubecken bei Fürth. Von dort geht es ständig ansteigend über die Linnenbacher Höhe zum Ziel nach Erlenbach. Die mittelschwere Wanderung dauert rund zweieinhalb Stunden.

Gruppe 2 wandert durch die Wilhelm-Baur-Straße und über Faustenbach nach Eulsbach. Von dort aus geht es direkt nach Erlenbach zum Ziel. Diese leichte Wanderung ist in zwei Stunden zu schaffen.

Beide Gruppen treffen sich zur Rast in der Gaststätte Zum Schorsch Wie die Wanderführung, Maria Peking und Axel Hartmann, mitteilten, ist die Rückfahrt mit einem Bus ab 18 Uhr vorgesehen. li

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 12.01.2019