Lindenfels.Schon zum 48. Mal gab es den Jugendmalwettbewerb der Volks- und Raiffeisenbanken in Deutschland, der diesmal das Thema „Erfindungen verändern unser Leben“ hatte. Aus weit über 100 Einsendungen von Schülern der Carl-Orff Schule in Lindenfels, der Waldhufenschule in Zotzenbach und der Schlosshofschule in Mörlenbach hat nun die Volksbank Weschnitztal die besten Arbeiten prämiert und die Preise übergeben.

Das teilte die Bank mit. „In der Kunst gibt es kein gut oder schlecht, und der Jury ist die Entscheidung nicht leichtgefallen, welche Bilder ausgezeichnet werden“, sagte Vorstand Markus Haumann.

Fliegendes Auto und Roboter

Den ersten Platz in der Gruppe der ersten und zweiten Klasse belegte Tina Schmidt aus Lindenfels mit ihrem Bild „Das fliegende Auto“.