Erstes Konzert mit Orgel und Fagott

Zahlreiche Aufnahmen für Radio und CD wurden mit Dörsam eingespielt, unter anderen das Duett Concertino von Richard Strauss und eine CD mit Werken für Fagott und Klavier mit dem Duo Concertant, dem Trio Cremeloque (Oboe, Fagott und Klavier, und dem Fagottkonzert von Hummel und Eichner.

Konzertreisen führten ihn nach Frankreich, Spanien, in die Schweiz, nach Madeira, Holland, Polen, Korea, Indien, Thailand, Hongkong und Macau und Brasilien. Dörsam arbeitet auch als freischaffender Musiker und Komponist in Zusammenarbeit mit dem Berliner Symphonischen Orchester, dem BBC Scottish Symphony Orchestra Glasgow, dem Bornemouth Symphony Orchestra, der Nordwestdeutschen Philharmonie und dem Kurpfälzischen Kammerorchester.

Er gibt regelmäßig Meisterklassen bei der Association Pu Joa in Paraguay, der Universidade Federal de Rio de Janeiro und Asunción sowie der Universidade da República in Montevideo. Seine Kompositionen und Bearbeitungen werden weltweit aufgeführt. Seit mehreren Jahren ist er als Gastdozent und für Konzerte in Brasilien und Paraguay, den USA und Uruguay zu Gast.

Bruch, Branco, Corette

Christoph Andreas Schäfer geboren in Wertheim am Main, studierte Kirchenmusik in Heidelberg und Düsseldorf mit Abschluss Staatsexamen. Er war Assistent von Kirchenmusikdirektor Professor Oskar Gottlieb Blarr an der Neanderkirche in Düsseldorf. Seine erste hauptberufliche Tätigkeit führte ihn von als Kantor nach Walsrode. Anschließend war er als Kirchenmusiker an der Christuskirche Freiburg tätig.

Außer der Organistentätigkeit widmet Schäfer sich intensiv der Arbeit als Chordirigent mit zahlreichen Oratorienaufführungen und Uraufführungen. Die Beschäftigung mit zeitgenössischer Musik und die Gestaltung ausgefallener kirchenmusikalischer Programme auch mit Musik aus Jazz und Pop zählen zu seinen Schwerpunkten.

Seit 1998 ist Christoph Andreas Schäfer Kantor an der Heiliggeistkirche in Heidelberg. Er leitet die Heidelberger Studentenkantorei und gründete eine Kinderkantorei sowie die Junge Kantorei Heiliggeist und hat die künstlerische Leitung der Veranstaltungsreihe „Stunde der Kirchenmusik“. Außerdem ist er Lehrbeauftragter an der Musikhochschule Freiburg und künstlerischer Leiter der Freiburger Kinder- und Jugendkantorei.

Als Organist und Chordirigent konzertierte Schäfer in Norwegen, Finnland, Polen, Ungarn, Ukraine, Weißrussland, Holland, Schweiz, Italien, Frankreich, Ägypten, Syrien und den USA.

In Lindenfels werden unter anderem Werke von Max Bruch, Luis Freitas Branco, David Souza, Johan-Magnus Sjöberg (eine Uraufführung), Marcelo Rodriguez (eine europäische Erstaufführung), Francois Devienne und Michel Corette zu hören sein. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. red

