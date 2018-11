Erstklässler im einheitlichen Look

LINDENFELS.Gute Laune herrschte bei den Erstklässlern der Carl-Orff-Schule in Lindenfels. Die Mädchen und Jungen erhielten knall-orangene T-Shirts von einer örtlichen Bank. So können sie sich künftig bei Sportfesten und Ausflügen in einem einheitlichen Look präsentierten. Der Name der Schule plus Noten, Notenlinien und Notenschlüssel ist groß auf die Rückseite der Shirts gedruckt. Übergeben wurden die T-Shirts im Schulfoyer von Monika Nicklas. thz/Bild: Zelinger

