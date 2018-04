Anzeige

Lindenfels.Elf Kinder aus Lindenfels feierten ihre feierliche Erstkommunion in der Kirche St. Petrus und Paulus. Begleitet von den Messdienern zogen die Kinder in die Kirche ein und erhielten von Pfarrer Johannes Xuan Hai Dang und Pater George in der Eucharistiefeier den Leib Christi als Wegzehrung und Freundschaftszeichen.

In einer halbjährigen Vorbereitung wurden die Jungen und Mädchen von Corinna Padutsch und Norbert Kulig näher mit Jesus und der Kirche in Verbindung gebracht. Unter anderem besuchte die Gruppe das Bibelmuseum in Frankfurt und wird Ende April gemeinsam nach Mainz fahren.

Folgende Kinder gingen zur Erstkommunion: Malte Arnold, Tim Böttinger, Kiana Djak, Madlen Kulig, Paul Mohr, Kimara Pfeifer. Gabriel Pikul, Ennio Roith, Gian-Luca Schuster, Jessica Syrek und Natalia Ugorska. tn/Bild: Neu