Erzieher wollen regelmäßige Corona-Tests

Lautertal/Lindenfels.In den Kindergärten in Lautertal und Lindenfels gibt es mit den Einschränkungen der Corona-Pandemie nur wenige Probleme. Allerdings sehnten sich alle nach dem regulären Betrieb zurück, Kinder genauso wie Eltern und Erzieher. Das berichteten die Kindergarten-Leitungen auf Anfrage dieser Zeitung. In der evangelischen Kindertagesstätte Baur de Betaz in Lindenfels wurde es so eingerichtet, dass

...