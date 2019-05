Evangelische Gemeinde in Lindenfels feierte Konfirmation

LINDENFELS.In der evangelischen Kirche in Lindenfels sind fünf junge Leute von Pfarrerin Jutta Grimm-Helbig konfirmiert worden. Musikalisch wurde die Feier von Orgel- und Klavierklängen sowie vom ökumenischen Kirchenchor und einem Projektchor der Konfirmandenfamilien umrahmt. Die jungen Christen hatten sich intensiv auf den Tag ihrer Segnung vorbereitet. Dazu gehörte eine Freizeit im Kloster Höchst im Odenwald, die unter dem Motto „Perlen des Glaubens“ stand, sowie ein Besuch des Hospizes in Bensheim. Ihren Vorstellungsgottesdienst hatten die Konfirmanden unter das Motto „Bewahrung der Schöpfung in Zeiten des Klimawandels“ gestellt.

Konfirmiert wurden: Yannick Roith, Anna Wagner, Tim Westenberger, Carlo Hildenbeutel und Gerrit Hildenbeutel. thz/Bild: Zelinger

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 28.05.2019