Exkursion nach Bornich

Winterkasten.Das Evangelische Dekanat Vorderer Odenwald bietet für Mittwoch, 16. Oktober, eine Fahrt ins rheinland-pfälzische Bornich an. Dort lernen die Teilnehmer die „Initiative 55 plus minus“ kennen und treffen Leute, die Ideen entwickelt haben zur Begegnung, gegenseitigen Unterstützung und kulturellen Vielfalt. Nachmittags wird die Loreley an der engsten Stelle des Rheins im Weltkulturerbe Oberer Mittelrhein besucht.

Die Fahrt wird organisiert von Rose Schließmann, Referentin für die Arbeit mit Menschen in der zweiten Lebenshälfte im Evangelischen Dekanat Vorderer Odenwald. Sie ist dabei, eine ähnliche Initiative im Evangelischen Dekanat Vorderer Odenwald zu initiieren.

Die Fahrt erfolgt mit dem Reisebus. Abfahrt ist um 8 Uhr auf dem Busparkplatz an der Stadthalle in Groß-Umstadt. Die Rückkehr wird gegen 18.30 Uhr sein. Eine Anmeldung bis zum 15. September ist erbeten. red

