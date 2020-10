Fahrschule geplündert

Reichelsheim.Unbekannte haben am späten Samstagabend oder in der Nacht zum Sonntag vier Laptops mit Zubehör und Bargeld aus einer Fahrschule in Reichelsheim gestohlen. Wie die Polizei berichtete, brachen die Täter eine Tür zu einem Getränkelager einer Tankstelle an der B 38 auf und stahlen dort eine Leiter.

Mit deren Hilfe gelangten sie über das Dach zu der Fahrschule im Nachbarhaus. Über ein Fenster stiegen sie in die Räume ein und durchwühlten sie. Den Schaden schätzt die Polizei auf über 3000 Euro. pol

