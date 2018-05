Anzeige

Lindenfels.Zum Odenwälder Wandertag in Bürgstadt / Miltenberg lädt der OWK Lindenfels seine Mitglieder und Wanderfreunde für morgen (Sonntag) ein. Treffpunkt zur Abfahrt mit einem Bus ist um 9 Uhr auf dem Moelanplatz. In Reichelsheim steigen Mitglieder des dortigen OWK zu. Ziel ist die Mittelmühle in Bürgstadt, Ankunft gegen 10.30 Uhr.

Von hier aus werden geführte Wanderungen unterschiedlicher Länge und Schwierigkeit angeboten. Dazu gehört ein Rundwanderweg auf dem Geo-Lehrpfad und dem Rotweinwanderweg. Auch eine Führung durch das historische Bürgstadt ist im Angebot.

Gegen 15 Uhr treffen sich die Teilnehmer aus Lindenfels in einer Häckerwirtschaft zum gemütlichen Abschluss bis zur Heimfahrt, die gegen 17 Uhr starten soll. red