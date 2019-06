Familienfest in der Kinderkrippe

Reichelsheim.Die Mary-Anne-Kübel-Stiftung und deren Bambini-Kinderkrippe feiern ein Familienfest. Die Stiftung wurde 1994, also vor 25 Jahren, von Mary Anne Kübel unter Einsatz ihres Privatvermögens gegründet mit dem Ziel junge Familien zu unterstützen. Seit zehn Jahren gibt es unter dem Dach der Stiftung die Bambini-Kinderkrippe. Und Mary Anne Kübel feiert dieses Jahr ihren 85. Geburtstag.

Seit der Gründung der Stiftung hat sich vieles getan, und das Angebot für junge Familien auf dem Land hat sich bewährt und das Gersprenztal bereichert. Es gibt eine Krippengruppe für Kinder von zwei Monaten bis zu drei Jahren. Für neue Eltern gibt es den offenen Babytreff, Babymassagekurse sowie ab August auch Kurse im sogenannten Frühkindlichen Entwicklungsförderungsprogramm.

Umfangreiches Beratungsangebot

Das Diakonische Werk Odenwald sowie die Frauenberatungsstelle Erbach bieten in den Räumen der Stiftung in Reichelsheim Beratungen an. Ein Bücherclub für Vorschulkinder, Erste Hilfe am Baby und Kleinkind-Kurse sowie ein Secondhand-Verkauf von Babykleidung bis zur Größe 104 runden das Angebot ab.

Das Familienfest ist am Samstag, 29. Juni, in der Zeit von 14 bis 17 Uhr auf dem Vorplatz der Reichenberghalle. Das Odenwälder Spielmobil wird da sein, professionelles Kinderschminken wird angeboten und eine Selfie-Box, um tolle und lustige Fotos zu machen. Der Clown Seppelino wird auch zu Besuch kommen. Es gibt einen Babykleider-Flohmarktstand sowie Kaffee, Kuchen und Wurst im Weck. red

