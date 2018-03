Farbenfrohe Drachenbilder aus der Bundeshauptstadt

Theresa Winkler aus Berlin (rechts) zeigt im Drachenmuseum in Lindenfels ihre Drachenbilder. © Funck

Lindenfels.Von der Bundeshauptstadt direkt in die „Provinz“ nach Lindenfels verschlagen, hat es die Künstlerin Theresa Winkler, die eine Ausstellung im Drachenmuseum präsentiert. Theresa Winkler ist Metalldesignerin und stammt aus Berlin-Pankow. Ihre eigene Werkstatt, in der sie unter anderem Schmuck und Mobiles herstellt, liegt in der Nähe des Hauptbahnhofs, in Berlin-Mitte.

Ihre Schmuckstücke,

...

Sie sehen 27% der insgesamt 1477 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 07.03.2018