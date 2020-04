FDP will „Luise“ reaktivieren

Lindenfels.Die Lindenfelser FDP ist der Auffassung, „dass es eine Selbstverständlichkeit sein muss, die Reaktivierung der Luise zu unterstützen“. Das geht aus einer Mitteilung der Fraktionsvorsitzenden Inge Morckel hervor. Morckel reagierte damit auf die Initiative des Lindenfelser Unternehmers Udo Pfeil, dem 2016 geschlossenen Krankenhaus neues Leben einzuhauchen. Zuvor hatte bereits die SPD Unterstützung dafür bekundet.

„Wenn es nur die geringste Möglichkeit gibt unser Krankenhaus wieder zu öffnen – und zwar so schnell wie möglich angesichts der katastrophalen Situation durch Corona –, so wollen auch wir alles dafür tun, dieses Ziel zu erreichen“, so Morckel. „Nach dem, was wie auf politischer und kirchlicher Seite bei der Schließung 2016 erlebt haben, dürfte das auch jetzt kein einfacher Weg sein.“ Wenn alle Fraktionen an einem Strang zögen und gemeinsam daran arbeiteten, gebe es aber „einen kleinen Funken Hoffnung“, dass die Politik auf Kreis- und Landesebene neu über die Sache nachdenke. Hoffnung gebe zumindest der personelle Wechsel im hessischen Sozialministerium.

Der für die Schließung des Luisenkrankenhauses verantwortliche Sozialminister Stefan Grüttner (CDU), „der in einer arroganten Art und Weise die Annahme von 22 000 Unterschriften besorgter Bürger verweigerte“, sei schließlich nicht mehr im Amt. Sein Nachfolger Kai Klose (Grüne) habe vielleicht eine andere Sichtweise in Zeiten von Corona, hofft die FDP.

„Wir fordern unsere Kreis- und Landespolitiker dazu auf, schnellstmöglich einen Weg zu finden, um das Luisenkrankenhaus wieder in Betrieb zu nehmen. Eine Belegung von Hotels oder Industriegebäuden ist ebenso kostenintensiv und somit keine Alternative zur Reaktivierung der Luise. Die Coronakrise führt uns deutlich vor Augen, dass Kapitalisierung und Zentralisierung von Krankenhäusern der falsche Weg ist“, schreibt die Fraktionsvorsitzende Inge Morckel. tm/red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 02.04.2020