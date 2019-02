Feier zum Weltgebetstag

Lindenfels.Die beiden christlichen Kirchengemeinden in Lindenfels laden für Freitag, 1. März, um 17 Uhr zum ökumenischen Weltgebetstagsgottesdienst in die evangelische Kirche ein. Anschließend besteht die Möglichkeit zum Gespräch und Austausch bei einem Imbiss im katholischen Pfarrheim.

In diesem Jahr haben Frauen aus Slowenien die Gottesdienstliturgie zum Thema „Kommt, alles ist bereit“ zusammengestellt. Die Geschichte vom „großen Gastmahl“, die der Evangelist Lukas erzählt, erinnert daran, dass an Gottes Tisch Platz für jeden Menschen ist, selbst für den, der Schuld auf sich geladen hat. Sinnlich erfahrbar wird das in der Agapefeier während des Gottesdienstes.

Slowenien ist eines der jüngsten und kleinsten Länder der EU. Es ist ein Land mit wechselhafter Geschichte und großer Naturschönheit, das sich von den Alpen bis an die Adria erstreckt. Mit einem freundlichen Lächeln und offenen Händen laden die slowenischen Frauen zu ihrem fröhlichen Gottesdienst ein, in dem auch die Probleme der Leute zur Sprache kommen.

Viele Sloweninnen haben erfahren, was es heißt, Flüchtling oder Gastarbeiterin zu sein, weil sie aus politischen oder wirtschaftlichen Gründen ihr Land verlassen mussten. Heute zerstört der Missbrauch von Alkohol viele Ehen. Noch immer haben Roma unter Ausgrenzung zu leiden. Trotz all der Schwierigkeiten sind die Frauen voller Hoffnung und Freude, die man in dem Gottesdienst spürt. red

