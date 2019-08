Feier zur Begrüßung der Fünftklässler

Reichelsheim.Für die Schüler der Jahrgangsstufen 6 bis Q3 an der Georg-August-Zinn-Schule in Reichelsheim beginnt am Montag, 12. August, um 7.55 Uhr die Schule. An diesem Tag ist in den ersten beiden Stunden Klassenlehrerunterricht, danach ist Unterricht nach Plan, der dann spätestens nach der sechsten Stunde endet. Die Jahrgangsstufe 7 wird in den ersten Tagen ein Projekt bei den Klassenlehrern durchführen.

Die Schüler der neuen Jahrgangsstufe 5 werden am Dienstag, 13. August, ab 8 Uhr im Rahmen einer Einschulungsfeier in der Schulsporthalle begrüßt. Dazu sind auch Eltern und Verwandte eingeladen. Im weiteren Verlauf des Tages sowie im Rest der ersten Woche gibt es Kennenlerntage bei den Klassenlehrern.

Im Anschluss an die Einschulungsfeier gibt es, organisiert von Elternbeirat und Förderverein, für die Eltern Kaffee und Kuchen in der Cafeteria.

Die Lehrer treffen sich bereits am Freitag, 9. August, zur Gesamtkonferenz. red

