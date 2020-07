Ferienspiele fallen aus

Lindenfels.Die Ferienspiele in Lindenfels fallen in diesem Jahr aus. Das geht aus einer Mitteilung der Aktion Lindenfelser Vereine hervor, die das Ferienprogramm 1984 ins Leben gerufen hatte. Grund sind die Auflagen wegen der Corona-Epidemie. Die Kommunen im Kreis hatten sich darauf verständigt, generell ihre Ferienspiele abzusagen.

Das Angebot in Lindenfels wurde ursprünglich vom Freundeskreis Moelan zum Besuch einer französischen Jugendgruppe initiiert. Es in Lindenfels so angelegt, dass die Kinder die Angebote verteilt über die gesamte Ferienzeit kostenlos nutzen können.

In diesem Jahr sollten die Ferienspiele zum 36. Mal stattfinden. Seit Wochen besteht zwischen dem Freundeskreis Moelan, der Stadt und den weiteren Vereinen, die sich an dem Programm beteiligen, ein enger Kontakt. Eine Umfrage ergab nach Angaben der Stadt, dass nur vier von normalerweise 15 Gruppen sich unter den erschwerten Umständen in diesem Jahr beteiligen wollten. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 07.07.2020