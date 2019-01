Fest verwurzelt im Herzen von Fürth

Fürth.Es ist ein Ereignis, das für die ganze Gemeinde von Bedeutung ist und es wird das Jahr 2019 in Fürth sicher wesentlich mitprägen: Die Katholische Kirchenmusikkapelle (KKM) Fürth feiert ihr 100-jähriges Bestehen.

Allein der Umstand, dass das große Johannismarkt-Festzelt aus diesem Anlass eine Woche länger als gewohnt in der Ortsmitte stehen wird, lässt den Stellenwert dieses Jubiläums erahnen. „Wir haben uns viel vorgenommen – aber man wird ja nur einmal im Leben 100 Jahre alt“, sagt KKM-Vorsitzender Berthold Lannert.

Dabei haben er und seine Mitmusiker im knapp 50-köpfigen KKM-Orchester – nebst Dirigent Wilco Grootenboer – den ersten kräftezehrenden Einsatz zum 100-Jährigen bereits hinter sich: Im Sommer ist in den Räumen der Müller-Guttenbrunn-Schule eine Jubiläums-CD eingespielt worden. Sie wird bei der Geburtstagsgala am 26. Januar in der Halle der Heinrich-Böll-Schule präsentiert.

Schweißtreibende Aufnahmen

„Das war schweißtreibend“, erinnert Lannert sich an die drei Sessions während der großen Hitzewelle. Und nicht nur körperlich standen die Musiker vor einer Herausforderung: „Bei 35 Grad Celsius weihnachtliche Klänge zu spielen – das ist schon speziell“, lacht der Vorsitzende.

Die 18 Stücke auf der CD beschreiben eine musikalische Reise durch das Jahr der KKM, mit seinen wiederkehrenden Stationen. Mehr soll noch nicht verraten werden – dies übernimmt dann sowieso eine aufwendig gestaltete CD mit Erläuterungen zu den Titeln, einer kurzen Chronik der KKM, vielen Bildern und einigen Überraschungen. „Eigentlich“, sagt Lannert mit Blick auf die Vorlage, „ist das eher ein kleines Buch mit einer CD-Beigabe“.

Das Motto „Durch das Jahr und durch die Zeit – 100 Jahre im Herzen von Fürth“ steht über allen Jubiläumsveranstaltungen. Es benennt treffend, dass die Kirchenmusikkapelle ein fester Bestandteil bei vielen Anlässen im Verlauf eines Jahres in der Gemeinde ist – kirchliche wie weltliche. „Im Herzen von Fürth“ beschreibt aber nicht nur diese zentrale musikalische Präsenz im Gemeindeleben, sondern auch die feste Verwurzelung des Orchesters in der Bevölkerung. „Irgendwie kennt in Fürth jeder einen, der in der KKM Musik macht“, erklärt Lannert.

Das Orchester setzt sich aus Menschen querbeet durch alle Schichten der Gesellschaft zusammen. Und aus den Reihen der KKM kamen und kommen unvergessene Persönlichkeiten der Weschnitztalgemeinde – echte „Originale“ wie Georg Stalf oder Josef „Bepp“ Kraus beispielsweise.

Diese enge Verbundenheit der Kapelle zu ihrem Heimatort – und umgekehrt – spiegelt sich auch im Programm des Jubiläumsjahres wieder, das von drei großen Veranstaltungen geprägt sein wird: der Geburtstagsgala im Januar, dem Festwochenende im Juni und dem Adventskonzert im Dezember. Auf einen „steifen“ Kommers mit langen Ansprachen und Würdigungen verzichtet die KKM bewusst.

Schon der Auftakt im Januar soll eine ungezwungene Geburtstagsfeier sein. „Wie bei einer privaten Party: Es gibt Häppchen – in diesem Fall musikalische –, Fotoalben werden angesehen, es kommen Gäste und Familienmitglieder, aus denen was geworden ist, schauen vorbei“, erklärt Lannert.

„Was geworden“ ist aus einigen ehemaligen Mitgliedern der KKM Fürth – nicht nur, aber auch – in musikalischer Hinsicht. Ein paar davon werden den Abend mitgestalten, so viel sei schon einmal verraten.

In jedem Fall wird es in der großen Turnhalle der Heinrich-Böll-Schule am 26. Januar eine Geburtstagsgala mit einigen tollen Überraschungen geben.

Festzelt auf dem Marktplatz

Das große Jubiläumswochenende der KKM findet am 15. und 16. Juni tatsächlich im Herzen von Fürth, in dem großen Festzelt auf dem Marktplatz statt. Dieses wird aus diesem Anlass bereits eine Woche vor dem Johannismarkt aufgebaut. „Musik in allen Facetten“, kündigte Lannert für die beiden Festtage an.

Schon der Auftakt am Samstag, 15. Juni, verspricht einen echten Kracher: Mit der „Scherzachtaler Blasmusik“ kommt – nach Einschätzung vieler Experten – eine der besten Amateurkapellen Deutschlands nach Fürth, um mit viel Spielwitz einen Abend voller böhmisch-mährischer Blasmusik zu bestreiten.

Der Sonntag, 16. Juni, beginnt um 10.30 Uhr mit einem Festgottesdienst, zum Mittagessen spielt die Kirchenmusikkapelle im Festzelt auf, am Nachmittag und Abend bestreiten Meeblech aus Franken, das Rhein-Neckar-Jazz-Orchester und Ehfoi, die junge Cover-Rockband aus Fürth, das musikalische Programm. Womit sich der Kreis wieder schließt, denn auch bei Ehfoi steckt ein Stück KKM drin.

Für die Katholische Kirchenmusikkapelle Fürth mit ihren knapp 50 aktiven und rund 100 fördernden Mitgliedern ist dieses Jubiläumsprogramm – das mit dem Adventskonzert am 21. Dezember in der katholischen Kirche schließt – eine Mammutaufgabe. „Wir hoffen auf einige Unterstützung – tatkräftige aber auch durch Sponsoring“, erklärt Lannert.

Nicht nur aus diesem Grund strebt die KKM Fürth in ihrem 100. Jahr auch den Eintrag ins Vereinsregister an. Die entsprechende Anpassung der Satzung ist in Arbeit. Im Vordergrund wird aber immer die Musik stehen, mit der die KKM Fürth seit vielen Jahren auf beachtlichem Niveau kirchliche Feste und Gottesdienste ebenso bereichert, wie das gesellschaftliche Leben der Menschen in Fürth.

Die legendären Frühschoppen zum Johannismarkt, Open-Air-Konzerte in den Steinbachwiesen – nur zwei Beispiele, bei denen vielen Menschen durch die Katholische Kirchenmusikkapelle bereits unvergessene Momente beschert wurden. 2019 werden sicher einige hinzukommen. arn

