Festkonzert für die Deutsche Republik

Winterkasten.Zum 100. Mal jährte sich am Freitag die Ausrufung der Deutschen Republik durch Philipp Scheidemann. Mit einem Festkonzert erinnerte das Bläserensemble Brasso Continuo unter Leitung von Ulrich Kuhn in Winterkasten an diese Geburtsstunde der deutschen Demokratie. Pfarrer Sebastian Hesselmann von der evangelischen Kirchengemeinde begrüßte die Besucher.

Der Lindenfelser Bürgermeister

...