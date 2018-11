Feuerwehr feiert gleich zweimal

Glattbach.Alle Glattbacher Bürger sind zur Jahresabschlussfeier der Freiwilligen Feuerwehr eingeladen. Wie der Vorsitzende Bernd Rettig informierte, gibt es zwei Termine.

Am Samstag, 1. Dezember, ist der Jahresabschluss für die Erwachsenen statt. Die Feier in den Räumen der ehemaligen Schule beginnt um 20 Uhr. Für Speisen und Getränke ist gesorgt, für die musikalische Unterhaltung ist der singende Landwirt Gerhard Pfeifer zuständig. Wer sich mit Geld- und Sachspenden an der Tombola beteiligen möchte, kann sich bis Mittwoch, 28. November, bei Bernd Rettig oder Ralf Meister melden.

Für die Kinder gibt es Weihnachtsfeier am Sonntag, 2. Dezember, ab 15 Uhr auf dem Festplatz hinter dem Feuerwehrhaus. Es werden Getränke, Crêpes sowie Würstchen angeboten. Um 17 Uhr kommt der Weihnachtsmann , der allen Kindern ein kleines Geschenk mitbringen wird. jhs

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 20.11.2018