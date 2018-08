Feuerwehr rückt mit Tankwagen aus

Lindenfels.Der Wassernotstand in Seidenbuch hat sich am Wochenende verschärft. Grund dafür war ein Wasserrohrbruch in der Mittelgasse, wie seit gestern Nachmittag bekannt ist.

Am Sonntag war die Feuerwehr ausgerückt, um mit Lautsprecherdurchsagen auf einen akuten Notstand hinzuweisen, berichteten BA-Leser. Demnach war der Wasserstand im Seidenbucher Hochbehälter so weit abgesunken, dass selbst die

...