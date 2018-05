Anzeige

Schlierbach.Auch in diesem Jahr veranstaltet die Feuerwehr Schlierbach am Vatertag, 10. Mai, ihr traditionelles Grillfest am Feuerwehrhaus in Schlierbach.

Unter dem Motto „Vaddedoag bei de Feijewehr“ geht’s ab 10.30 Uhr los und die Gastgeber sind mit gekühlten Getränken, Leckereien vom Grill, Livemusik mit den Los Stefanos und einem großen Kuchenbuffet für alle Ausflügler und Wanderer bestens gerüstet.

Dazu lädt der nahe gelegene Spielplatz die jüngsten Besucher zum Spielen und Toben ein. Bei kühler Witterung bietet die Fahrzeughalle der Feuerwehr ausreichend Sitzgelegenheiten für die Besucher des Festes. red