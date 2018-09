Feuerwehrleute verteilten Tortenplatten

Glattbach.Jonas Meister und Christoph Rettig wissen alles. Zumindest alles, was in Glattbach vor sich geht. Und damit auch ja das ganze Dorf an den kleinen vergnüglichen Missgeschicken der Mitbewohner teilhaben kann, hatten Kerweparrer und Mundschenk bei ihrer Kerbrede gestern alle Geschichten ausgegraben und dem staunenden Publikum präsentiert.

„Halli, Hallo, die Kerb ist do“, begrüßten die beiden die Gäste. Gerüstet sei man „mit Pommes, Kuchen un Worschd“ und die passenden Getränke auch „für de Dorschd“ – und dann wurde auch schon aus dem Nähkästchen geplaudert.

Ferienzeit ist Reisezeit, und dass einem auch im Urlaub so manches Missgeschick treffen kann, wusste Kerweparrer Jonas Meister zu berichten. Wobei: Bis in den Urlaub nach Ungarn kamen die beiden Glattbacher gar nicht erst, denn bereits kurz hinter Regensburg, stellten sie fest, dass die Reiseapotheke im Gepäck nicht zu finden war. „Der nächste Rastplatz wird angepeilt und dort ein wenig verweilt.“

Nach fast vier Stunden auf der Raststätte und einigen Litern Kaffee später waren die benötigten Arzneimittel dann angeliefert und die Reise konnte ohne Hindernisse fortgeführt werden. „Highway to hell“ war die passende Begleitmusik zu der Geschichte.

Straßenbau in Glattbach: Kaum war die Straße fertig „hats an einer Stelle geleckt, da war nämlich die Wasserleitung defekt“. Zum Glück musste die neue Straße nicht wieder aufgerissen werden, um die neue Leitung zu verlegen.

Sabotage in der Kelterei

Prompt lief allerdings einige Tage später ein privater Brunnen nicht mehr, aber nach erfolgreicher Reparatur „schafft man sich zur Feier ein Schwimmbad an, damit man bei der Hitze auch planschen kann“. Und die Moral von der Geschichte: „Ohne Schwimmbad ging in diesem Sommer nichts.“

In der Kelterei im Ort ist ab Spätsommer Hochbetrieb, daher „werden alle Verschraubungen gecheckt, damit auch keine Leitung leckt“. Trotzdem steht eines morgens der ganze Apparat still. Man vermutet einen Rohrbruch, die Stadt wird eingeschaltet, kann aber nichts finden.

Dann wird „die Wurzel des Übels aufgedeckt, ein Kunde hat wohl die Kelterei geneckt“, hatte das Kerbduo gereimt. Der Haupthahn war nämlich abgedreht worden, das Problem letztlich also einfach zu beheben.

Beim Einsatz zählt jede Minute, und das wissen auch zwei Feuerwehrmänner aus dem Dorf. Ist das Einsatzfahrzeug schon weg, fährt man einfach mit dem Pkw hinterher. Die beiden Helden sprangen also in ihr Auto, und losging es auch schon Richtung Seidenbuch.

„Ich glaub, mein Kofferraum ist auf“, sagt der eine, „egal drück drauf“, der andere. Nach erfolgreichem Einsatz stellt man jedoch fest, dass der Kofferraum nun leer war. Zwar tat man „den Fahrweg genau erkunden, die Sachen jedoch die blieben verschwunden“. Leider waren es Tortenplatten der Mutter, was man erst einmal erklären musste.

Kerwepreis für Glattbacher?

Sonst war es ruhig in Glattbach, wussten die Kerwefiguren zu berichten. Fast zu ruhig – und deshalb hat sich der Kerweparrer auch überlegt, einen Kerwepreis einzuführen, und zwar für denjenigen, der es drei Jahre hintereinander in die Kerweredd schafft. Dieses Jahr wurde der Preis noch nicht vergeben, aber die Glattbacher werden sich bestimmt anstrengen, da sind sich Kerweparrer und Mundschenk einig. cs

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 17.09.2018