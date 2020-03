Finanzamt wird erst im Sommer fertig

Fürth.Noch versperrt ein Bauzaun den Zugang zum Finanzamt in der Erbacher Straße in Fürth. Doch das historische Gebäude aus dem Jahr 1908 erstrahlt schon in neuem Glanz. Nach der Sanierung durch den Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH) ist aus dem Altbau ein echtes Schmuckstück geworden.

Zwar war der Abschluss der Arbeiten, die im Herbst 2018 in Angriff genommen wurden, bereits für

...