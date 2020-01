Firma Ehrhardt zeichnete Jubilare aus

Winterkasten.Weil die Termine im Advent so knapp sind, gibt es bei der Firma Ehrhardt Hoch- und Tiefbau in Winterkasten keine Weihnachtsfeier, sondern traditionell eine Starterfeier am Beginn eines Jahres.

Diesmal ehrte die Firma dabei langjährige Mitarbeiter: Unser Bild zeigt (von links): Inhaber Heiko Ehrhardt, Siegfried Hinlang (25 Jahre Fahrer Fahrmischer), Jochen von Stein (25 Jahre Maurer, im Betrieb ausgebildet), Torsten Schulz (20 Jahre LKW-Fahrer), Cemal Sakinc (25 Jahre Kranführer), Nels-Erich Karn (20 Jahre Maurer und Polier), Ralf Höhl (20 Jahre Maurer und Polier), Thorsten Schiemann (20 Jahre Maurer) sowie den Maurer-Auszubildende Laurin Ehrhardt. ppp/Bild: ppp

