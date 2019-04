Fische für die heimische Tafel

SCHLIERBACH.Aus dem Teich, in den Räucherofen und dann auf den Esstisch. Traditionell bietet der Angelsportclub (ASC) in Schlierbach am Karfreitag geräucherten Fisch an. Der kann nach Vorbestellung an der Teichanlage des Vereins abgeholt und alsdann an der heimischen Tafel serviert werden. Gefangen wurden die Forellen am Dienstag der Karwoche.

Alsdann kamen sie für 24 Stunden in einen Sud über den ASC-Vorsitzender Hans Schneider sagt: „Das ist unser Geheimnis, was da alles reinkommt.“ Anschließend wurden die Fische 24 Stunden getrocknet, um in Folge zwölf Stunden über Nacht in einem Räucherofen zu verbringen. Insgesamt wurden so 350 Forellen zubereitet. 130 weitere Forellen wurden zudem – gleichfalls auf Vorbestellung – frisch gefischt. Strahlend blauer Himmel und das satte Grüne der gerade erwachten Natur sorgen an den Teichen für ein besonders stimmungsvolles Bild, so dass das Abholen der Fische ein lohnender Ausflug sein konnte. thz

