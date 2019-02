Fitness-Kurs in der Lautertalhalle

Elmshausen.Ein Fitness-Programm für alle, die sich mit gezielten Übungen zur Kräftigung der Muskulatur in Form halten und sich für die Sommersaison fit machen wollen, beginnt beim SSV Reichenbach am Dienstag, 26. Februar. Die Teilnehmer treffen sich um 20 Uhr in der Lautertalhalle in Elmshausen. Der Kurs läuft über zwölf Stunden.

Es werden kleine Fitnessgeräte eingesetzt, so dass die Trainingszeit abwechslungsreich wird, versprechen die Organisatoren. Auch fasziales Training ist vorgesehen. Es erhöht die Leistungsfähigkeit des Körpers, bietet Schutz vor Verletzungen und gibt ein gutes Körpergefühl.

Dazu gibt es Gesundheitsstipps und Informationen zur richtigen Bewegung und Ernährung. red

Info: Anmeldungen über www.ssv-reichenbach.de

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 25.02.2019