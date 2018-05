Anzeige

Lindenfels.Im Kulturtreff Parkhöhe in Lindenfels erklangen spanische Klänge mit Gitarre und Gesang. Dazu trat Tanja Sattler als eine Flamenco-Tänzerin auf. Das Ehepaar Sattler erfreute die Bewohner mit einem anderthalbstündigem Augen und Ohrenschmaus. So mancher Bewohner saß staunend und wie verzaubert da. Zum Schluss wurden die Mitarbeiter und Bewohner zum Mittanzen aufgefordert. red/Bild: oh